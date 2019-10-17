Раімов залишає посаду радника міністра охорони здоров'я

Про це Раімов повідомив на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Наприкінці місяця моя команда виходить із МОЗ. Ми ще залишимося розумними головами у міністерстві і комітеті, але всю поточну роботу з пресою, лікарями, мережами, депутатами, урядом, офісом гаранта і багато іншого робитимуть вже інші хлопці. Частину людей на зміну готуємо ми, частину шукаємо, можливо в подарунок залишу когось із команди", - написав він.

За словами Раімова, його завданням було "супроводити нову команду" (МОЗ. - Ред.) на старті. "Ми все-таки фахівці з криз і складних завдань, а тут потрібно сидіти дупою і писати прес-релізи і звіти в кабмін здавати", - пояснив він припинення співпраці.

Читайте також: "Це було непорозуміння, яке хтось сприйняв як протистояння. Будемо над цим працювати", - Скалецька про обстановку в МОЗ

Раімов також зазначив, що "в команді президента своїх не здають".

Нагадаємо, Зоряна Скалецька представила Дмитра Раімова як свого радника 2 вересня.

Робота Міністерства охорони здоров'я в той час, як за комунікацію в ньому відповідав Раімов, ознаменувався кількома гучними скандалами. Так, 24 вересня службовці Міністерства звернулися до прем'єр-міністра Олексія Гончарука з відкритим листом, в якому заявили про політичні репресії у відомстві. Перший заступник міністра охорони здоров'я Андрій Семиволос пішов з організованого Раімовим брифінгу, не дослухавши до кінця запитання журналіста. Співробітники МОЗ заявляли, що Скалецька уникає зустрічі з ними. А коли зустріч таки відбулася, то тривала 9 хвилин. Крім того, в будівлю міністерства вривалися невідомі, які погрожували співробітникам і вимагали у них документи.



