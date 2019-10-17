Зниклими безвісти на окупованому Донбасі вважаються 257 осіб, - СБУ

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на дані Служби безпеки України.

"За даними інформаційного обліку Об’єднаного центру з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб у районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях значаться як: зниклі безвісти – 257 осіб, незаконно позбавлені волі – 240 осіб", – мовиться у повідомленні.

У СБУ додали, що українська сторона вживає заходи, які мають сприяти звільненню всіх незаконно позбавлених волі осіб, заручників, які утримуються на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях.

"Відповідні пропозиції із зазначеного приводу регулярно подаються на розгляд Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України та опрацювання із залученими в рамках Мінського формату міжнародними гуманітарними організаціями. Робота за вказаним напрямком продовжується", – запевнили у відомстві.

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