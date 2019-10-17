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17.10.19 23:28

Держвиконавця затримали в Одесі під час одержання 2,7 тис. дол. хабаря за зняття арешту з автомобіля, - прокуратура. ФОТО

16 жовтня в Одеській області правоохоронці затримали під час одержання хабаря державного виконавця.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГПУ.

Держвиконавця затримали в Одесі під час одержання 2,7 тис. дол. хабаря за зняття арешту з автомобіля, - прокуратура 01

Державний виконавець відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Одеській області вимагав хабар у розмірі 2 700 дол. за зняття арешту з транспортного засобу.

Відразу після одержання хабаря чиновника затримали в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Держвиконавця затримали в Одесі під час одержання 2,7 тис. дол. хабаря за зняття арешту з автомобіля, - прокуратура 02

Прокуратура Одеської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

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