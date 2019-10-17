Трамп змушував дипломатів допомагати переговорам Джуліані з представниками української влади, - Сондленд

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Слухання відбуваються за зачиненими дверима, проте текст вступного слова Сондланда був оприлюднений. З нього випливає, що співробітники Держдепартаменту США, відповідальні за політику щодо України, за прямою вказівкою Трампа мали сприяти переговорам особистого юриста президента Руді Джуліані з представниками української влади.

За словами Сондланда, він не був з цим згодний, проте не міг порушити вказівку і, крім того, вважав, що Джуліані може допомогти налагодженню контактів між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським.

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Дипломат запевняє, що не замислювався, що Джуліані може порушити на зустрічах із українськими представниками питання про розслідування щодо сина політичного опонента Трампа Джо Байдена.

Раніше кілька засобів інформації з посиланням на джерела стверджували, що Сондланд разом з колишнім представником Держдепартаменту США по Україні Куртом Волкером прагнули домогтися від Зеленського заяви, що Україна відновить розслідування, пов’язане з Байденом.

Розслідування про імпічмент розпочалося через підозри, що Трамп за посередництва Джуліані та дипломатів, а також особисто тиснув на владу України, щоб нашкодити Джо Байдену. Сам Трамп стверджує, що розслідування, ініційоване демократами, є "полюванням на відьом".