На "посаду Волкера" Штати розглядають "досить потужних людей", - Чалий

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів колишній надзвичайний і повноважний посол України в США Валерій Чалий, інформує Цензор.НЕТ.

"Не дуже добре, що зараз цього немає (заповненої посади спецпредставника Держдепартаменту США у справах України. - Ред). Зараз, я знаю, розглядаються люди досить потужні на цю посаду. І наскільки швидко ця посада буде заповнена, залежить від інтенсивної роботи. Є і такий варіант, що може щось до виборів президентських і не відбутися, такий варіант теж є. І це і від нас залежить", - сказав Чалий.

Чалий зазначив, що завдяки Курту Волкеру на посаді спецпредставника Держдепу Україна отримувала "меседжі підтримки від США".

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"Він (Курт Волкер. - Ред.) дуже багато зробив за ці роки, привертаючи увагу до України в Сполучених Штатах, виробляючи лінію, яка б базувалася на сильній позиції, а не на слабкій", - сказав Чалий.

Курт Волкер подав у відставку з посади спецпредставника Держдепу США з питань України 28 вересня. 3 жовтня він свідчив у Конгресі США у справі про імпічмент президента Дональда Трампа. За даними Associated Press, його виступ у Конгресі тривав майже 10 годин.

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