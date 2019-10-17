Лещенко заявив про затримання Кононенка в "Борисполі", екснардеп спростував цю інформацію (оновлено)

Як передає Цензор.НЕТ, у своєму телеграм-каналі Лещенко написав, що екснардепа затримали в аеропорту "Бориспіль" "у зв'язку з тим, що прізвище Кононенка згадується в контексті багатьох кримінальних проваджень". "Українська правда" повідомила, що Кононенка на 40 хвилин затримали в аеропорту за запитом Національного антикорупційного бюро.

У коментарі "theБабель" Кононенко спростував інформацію про своє затримання в аеропорту "Бориспіль, зазначивши, що у НАБУ немає на це підстав.

"Я у Стамбулі, далі лечу в Китай, де через два дні починається ITF Junior Masters, де грає вихованка нашої міжнародної тенісної академії. Буду повертатися 28-29 жовтня, тому що в Пекіні запланована зустріч з Федерацією тенісу Китаю з приводу співпраці з міжнародною тенісною академією", - розповів екснардеп.

Пізніше на своїй сторінці у Facebook Кононенко написав: "Приземлився в Стамбулі і з подивом дізнався, що Сергій Лещенко заявив, що мені заборонено залишати Україну.

Стосовно рівня інсайдів Лещенка у мене давно немає ілюзій, але вкотре засмутився, що ЗМІ зі швидкістю світла почали робити з заяви Лещенка новини. Офіційно повідомляю, що я не наймав Лещенка до себе прессекретарем та не надавав йому повноважень коментувати будь-що, пов‘язане з моєю персоною. Прошу журналістів звертатися до мене, коли ви робити новини про мене", - написав він.

Також він додав, що після Стамбула планує відвідати Китай: "Там на запрошення китайської сторони братиму участь у великій тенісній події, про яку розповім трохи пізніше".

Водночас, як повідомляє Інтерфакс-Україна, Генпрокурор України Руслан Рябошапка в четвер увечері в ефірі програми "Право на владу", на телеканалі "1+1" заявив, що "Генеральна прокуратура України до цього (затримання Кононенка. - Ред.) не має стосунку. Ми детально з'ясуємо, про що йдеться. Є публічна інформація, що є одне з кримінальних проваджень щодо цієї людини (Кононенка. - Ред.), і воно розслідується НАБУ".

Крім того, як підкреслив Рябошапка "є інші епізоди, які розслідуються в кримінальних провадженнях".

"Тому, можливо, щось могло бути пов'язано з розслідуванням цих кримінальних справ і з'ясуванням імовірності зникнення народного депутата, щоб уникнути кримінальної відповідальності", - припустив генпрокурор.

Напередодні, вранці 17 жовтня в аеропорту "Бориспіль" співробітники НАБУ затримали колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського за підозрою у зловживанні службовим становищем. Гладковський назвав усі звинувачення "фейком", а в корпорації "Богдан", яка йому належить, заявили, що затримання є політичним.

Після затриманий Гладковський оголосив голодування "проти свавілля правоохоронних органів".