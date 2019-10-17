"Метінвест" Ахметова і Новинського, використовуючи будь-які методи, намагаються не допустити ухвалення закону, що підвищує ренту за руду, - Головньов

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Головньов зазначив: "Зараз "Метінвест" Ріната Ахметова і Вадима Новинського, використовуючи будь-які методи, намагається "збити" законопроєкт 1210, щоб не допустити підвищення ренти на руду.

У чому сенс змін? Проєкт закону підвищує ставку ренти з 8% до 10%. Але це не головне. Сьогодні рентою обкладається собівартість видобутку "сирої" руди, яку показують гірничо-збагачувальні комбінати (ГЗК).

Проєкт закону пропонує змінити податкову базу - брати 8% не з собівартості тонни видобутої руди, а з ціни тонни залізорудного концентрату (ЗРК).

Така норма змусить платити в бюджет додаткові гроші "Метінвест" Ахметова і Новинського (понад 60% видобутку руди в країні), "АрселорМіттал Кривий Ріг" (АМКР) індійця Лакшмі Міттала і Ferrexpo Костянтина Жеваго.

Компанії всіх цих шановних людей за 2018 рік показали хороший прибуток. Як видно на графіку (дані ДФС) підприємства всіх трьох товаришів увійшли в ТОП-10 найприбутковіших компаній 2018 року. Детально можна почитати тут

Співрозмовники в Кабміні розповіли, що Метінвест і АМКР "добігли" до заступника голови офісу президента Юлії Ковалів, протеже "друга всіх олігархів" Бориса Ложкіна. І ось уже Данило Гетманцев говорить про те, що щодо 1210 ще потрібно "провести консультації".

А щодо ФОПів ви не хотіли "провести консультації"? Ви в турборежимі приперли до стінки мільйони людей, які самі постворювали собі робочі місця і, так, недоплачують податки, бо нічого не отримують за ці податки.

Ви, як завжди, почали з пресу мільйонів самозайнятих, обіцяючи, що все буде справедливо і у вас є хомут для п'ятірки "великих шахраїв" - у вас є 1210. Але потім, погіршивши життя великої кількості українців, не маєте яєць змусити корпорації теж платити справедливі податки.

Вдумайтеся, рента, сплачена ГЗК за 2018 рік - 2 млрд грн. Це лише 7% від їхнього чистого прибутку. Детально про це в нашій нетлінці.

Метінвест і АМКР топлять за робочі місця. Добре. Можна зробити по-іншому. Я нарахував чотири способи зменшення надприбутків ГЗК на користь держави.

Підвищення ренти, що пропонує 1210. Скасування повернення ПДВ на експорт ЗРК. 20% від вартості експорту сировини підуть державі. Вирівнювання класів вантажів УЗ. Руда належить до 1-го тарифного класу з 4. Тобто, тариф на її перевезення один із найнижчих (нижче тільки для позакласних вантажів). Вирівнювання класів призведе до того, що частина надприбутків ГЗК піде на ринковий тариф для перевезення руди, який зараз, фактично, дотує держава. УЗ на ці гроші підвищить зарплату своїм працівникам, закупить локомотиви і рейкові автобуси для "Бориспіль-Експрес", нарешті. Запровадження експортного мита на вивезення руди.

Про останній пункт скажу докладніше. В Україні є повний аналог такого мита - 58 євро на експорт тонни металобрухту.

Лом - це сировина для метпідприємств. Таких як Метінвест і АМКР. Саме вони, спільно з "Інтерпайп" Віктора Пінчука, "Дніпроспецсталь" VS Energy і іншими проштовхували це мито через "радикала" Віктора Галасюка.

Обмежуємо вивезення сировини, щоб стимулювати її переробку всередині країни. Що ж, здорова думка. Давайте так само вчинимо з рудною сировиною.

І з приводу робочих місць. За останні місяці в Україні зупинили роботу два метзаводи: "Дніпровський металургійний завод" (ДМЗ) Олександра Ярославського і "Дніпровський меткомбінат" (ДМК), який належить ІСД Сергія Тарути, але фактично контролюється менеджерами Метінвесту через великі борги.

Борги ДМК перед Метінвестом утворилися, зокрема, за рахунок поставок руди. У ІСД не мають своїх джерел сировини. Останнім часом Метінвест "юзав" ДМК за толінговою схемою - поставляв сировину, забирав і продавав продукцію.

ДМЗ і ДМК спеціалізуються на виробництві квадратної заготовки. За півроку ціна цієї продукції на світових ринках знизилася з $450 до $380 за тонну. Собівартість виробництва на ДМЗ - близько $400.

Чому ці підприємства виявилися неконкурентними? Три прості причини: зміцнення гривні, дорога руда і підвищення вартості електроенергії - привіт ДТЕК Ріната Ахметова.

Адже Ахметов не продасть Ярославському руду нижче ціни імпортного паритету. Краще він продасть руду за кордон, а Дніпропетровська область залишиться без кількох тисяч робочих місць.

Те саме стосується ДМК. Коли, через світову кон'юнктуру, вигідніше стало продавати руду, а не квадратну заготовку, Метінвест зупинив найменш цінний для нього актив. Тим більше, він йому не належить, а є в управлінні.

А потім Метінвест і АМКР кричать про те, як вони хочуть зберегти робочі місця. Авжеж.

А уявіть, що в Україні діє мито на експорт руди в розмірі, припустимо 5 євро з тонни - за аналогією з ломом. Тоді Метінвесту було б вигідніше поставити руду на ДМК і ДМЗ, замість того, щоб "виштовхувати" її за кордон.

Тоді доходи будуть у багатьох українців, а не в одного Ахметова. Але ж це дуже погана реформа. Правда?"





