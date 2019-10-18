Законопроєкт про місцеве самоврядування в ОРДЛО буде ухвалено з урахуванням думки громадянського суспільства, - Разумков

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Разумков заявив у програмі "Право на владу" ввечері в четвер в ефірі телеканалу "1+1".

"Я впевнений, що рамкові позиції (законопроєкту) будуть надані президентом держави, але вони будуть запропоновані Верховній Раді України, яка приєднається до процесу розробки цього законопроєкту і, що може бути найбільш важливо, до нього буде залучено громадянське суспільство", - сказав Разумков.

Він наголосив, що такі ключові законопроєкти ухвалювати без урахування думки громадськості, громадян України, неправильно, некоректно і не логічно.

Разумков зазначив, що продовжувати існуючий закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей", дія якого завершується наприкінці року (31 грудня 2019 включно) "недостатньо ефективно і неправильно".

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Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО було ухвалено у вересні 2014 року, він набув чинності 18 жовтня 2014 року терміном на 3 роки. Документ передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу починає діяти тільки "після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону, зокрема в частині, що стосується виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України".

6 жовтня 2017 року Верховна Рада продовжила на рік термін дії цього закону, який мав втратити чинність 18 жовтня 2018 року.