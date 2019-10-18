Наступні листування будуть про сухарі, - Рябошапка застеріг нардепів від спроб "вирішити питання" в прокуратурі. ВIДЕО

Про це глава ГПУ заявив в ефірі 1+1, інформує Цензор.НЕТ.

Генпрокурор запевнив, що у відомстві вже немає ситуації, за якої був "свій прокурор", який "вирішував" певні справи, а його заступник Віктор Трепак не має стосунку до скандалу з Медяником.

"З ким же тоді листувався депутат Медяник?" - запитала ведуча.

"З бізнесменом. Але він намагався з'ясувати ці питання з моїм заступником, який не знає, не знав і ніколи не спілкувався з народним депутатом", - запевнив Рябошапка.

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Генпрокурор пообіцяв, що відреагує належним чином на інцидент.

"Я вже доручив провести перевірку. І з'ясувати, чи є там достатньо даних для внесення відомостей до ЄРДР. І хотів би звернути увагу народних депутатів. Якщо такі листування з приводу цукру будуть вестися і надалі, я не відкидаю, що такі листування будуть щодо сухарів", - сказав Рябошапка.

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Раніше ЗМІ опублікували листування нардепа від СН Медяника про те, як вирішити питання з прокурорами, зокрема він написав: "По сахару з Трепаком поговорю". Заступник Генерального прокурора Віктор Трепак спростував будь-які зв'язки з нардепом від "Слуги народу" В'ячеславом Медяником: "Тепер готовий познайомитися і поговорити. Але зовсім не "по сахару".