Ворог за добу 29 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами артилерійських установок калібру 122 мм, різнокаліберних мінометів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 16 обстрілів:

- тричі біля Водяного на Приазов'ї - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

- п'ять разів неподалік Павлополя - із гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

- двічі біля Талаківки - зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

- двічі неподалік Авдіївки - з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

- у районі Березового - зі станкових протитанкових гранатометів;

- поблизу Пищевика і Лебединського - зі стрілецької зброї та ручних протитанкових гранатометів;

- біля Широкиного - зі стрілецької зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ обстріляли з мінометів позиції ЗСУ біля Золотого, Новозванівки і Гладосового, втрат немає, - прес-центр ОС

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 13 обстрілів:

- поблизу Новолуганського - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

- неподалік Луганського - з мінометів калібру 120 і 82 мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

- тричі поблизу Золотого - з мінометів калібру 120 і 82 мм і станкових протитанкових гранатометів;

- тричі неподалік Новозванівки - з міномета калібру 82 мм;

- поблизу Гладосового з мінометів калібру 82 мм;

- двічі в районі Кримського - з озброєння БМП-1, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

- поблизу Хутора Вільного - з підствольних гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

- неподалік Попасної - з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

"За минулу добу внаслідок обстрілу втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" нині ворожої вогневої активності не зафіксовано.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив обстріли:

- неподалік Новотошківського - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

- поблизу Золотого-4 - з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Упродовж поточної доби втрат унаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.



