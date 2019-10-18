Ворог за добу 29 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
За даними штабу, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами артилерійських установок калібру 122 мм, різнокаліберних мінометів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 16 обстрілів:
- тричі біля Водяного на Приазов'ї - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- п'ять разів неподалік Павлополя - із гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- двічі біля Талаківки - зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
- двічі неподалік Авдіївки - з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- у районі Березового - зі станкових протитанкових гранатометів;
- поблизу Пищевика і Лебединського - зі стрілецької зброї та ручних протитанкових гранатометів;
- біля Широкиного - зі стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 13 обстрілів:
- поблизу Новолуганського - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;
- неподалік Луганського - з мінометів калібру 120 і 82 мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
- тричі поблизу Золотого - з мінометів калібру 120 і 82 мм і станкових протитанкових гранатометів;
- тричі неподалік Новозванівки - з міномета калібру 82 мм;
- поблизу Гладосового з мінометів калібру 82 мм;
- двічі в районі Кримського - з озброєння БМП-1, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
- поблизу Хутора Вільного - з підствольних гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- неподалік Попасної - з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
"За минулу добу внаслідок обстрілу втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили режим припинення вогню.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" нині ворожої вогневої активності не зафіксовано.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив обстріли:
- неподалік Новотошківського - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- поблизу Золотого-4 - з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Упродовж поточної доби втрат унаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.