У Білому домі визнали, що тиснули на Україну для розслідування проти демократів

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він заявив під час пресбрифінгу перед журналістами, передає телеканал CNN.

"В.о. керівника апарату Білого дому Мік Малвані зробив приголомшливе зізнання у четвер, фактично підтвердивши що президент Дональд Трамп заморозив майже $400 млн оборонної допомоги Україні, щоб натиснути на цю країну для проведення розслідування проти демократів", - зазначає телеканал.

Під час виступу в четвер перед журналістами Малвані підкреслив, що йому відомо лише про запит США щодо розслідування справи, пов'язаної зі зламом сервера Демократичного національного комітету на виборах 2016 року. При цьому він не став уточнювати, що з оприлюдненого нещодавно листування американських дипломатів стало відомо про спроби змусити Україну провести розслідування проти компанії Burisma, з якою був пов'язаний син Джо Байдена, Гантер.

"Тому ми і затримали фінансування", - заявив Малвані, додавши тезу про стурбованість Трампа щодо корупції в Україні.

При цьому, як пише телеканал, президент Трамп упродовж кількох тижнів наголошував, що у його рішенні призупинити оборонну допомогу Україні не було жодної quid pro quo (послуги за послугу. – Ред.). Однак Малвані на останній пресконференції підтвердив зворотне, зазначається в публікації.

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Нагадаємо, восени 2019 року в США розгорівся політичний скандал навколо розмови президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського. Причиною стали публікації ЗМІ, які посилаються на інформатора, про те, що Трамп нібито чинив тиск на Зеленського, щоб той почав розслідування щодо одного з основних кандидатів у президенти США від Демократичної партії Джо Байдена і його сина Гантера. ЗМІ також стверджували, що Трамп, щоб отримати від Зеленського бажане, затримував виділення Україні матеріальної допомоги і не давав згоди на організацію офіційного візиту Зеленського в США. У результаті США виділили Україні обіцяну допомогу, Зеленський Вашингтон поки не відвідав, зате провів переговори з Трампом у Нью-Йорку.

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Розслідування, за твердженням ЗМІ, мало торкнутися ролі Байдена в звільненні генерального прокурора України Віктора Шокіна, який вів розслідування щодо української нафтогазової компанії Burisma, в якій працював син Байдена - Гантер. Розслідування щодо Burisma стосується періоду між 2010 і 2012 роком, а Гантер Байден почав працювати в компанії в 2014 році, проте низка ЗМІ стверджує, що Шокін готувався поставити питання щодо діяльності компанії і Гантеру Байдену.

Комітет з розвідки Палати представників Конгресу США на тлі скандалу, викликаного ЗМІ, опублікував скаргу інформатора, в якій той дійсно стверджує, що Трамп тиснув на Зеленського, щоб український президент почав розслідування. Інформатор заявляє, що про це йому розповіли кілька співробітників Білого дому, обізнаних із ситуацією.

Білий дім, зі свого боку, опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, в якій президент США справді просить звернути увагу на інформацію про те, що Джо Байден завадив розслідуванню щодо свого сина, проте в цій стенограмі Трамп не ставить Зеленському жодних умов.

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Значну роль в "українській справі" відіграв особистий адвокат Трампа Руді Джуліані, стверджують ЗМІ. Сам Джуліані заявляв, що він дійсно обговорював з українськими чиновниками питання розслідування, але діяв як приватна особа. Потім він визнав, що організувати зустріч з українською стороною йому допоміг спецпредставник США в Україні Курт Волкер. У результаті Волкера викликали в Конгрес, де він дав свідчення з "українського скандалу", а американські ЗМІ наприкінці вересня повідомили, що Волкер подав у відставку.

У результаті "українського скандалу" демократи в Палаті представників 24 вересня ініціювали процедуру імпічменту Трампа.