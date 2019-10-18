Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження проти київського "Динамо" через несплату податків, - ZN

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це свідчать дані Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Зокрема, йдеться про кримінальне провадження № 42019000000002028, зареєстроване 17 вересня 2019 року.

У ході досудового розслідування кримінального провадження слідчі ГПУ встановили, що "службові особи ТОВ "ФК "Динамо" Київ" забезпечили уникнення сплати Товариством податків в особливо великих розмірах шляхом реалізації схем фінансування діяльності спортивного клубу з використанням банківських рахунків офшорної компанії".



Фото: ZN.UA

Службовим особам ТОВ "ФК "Динамо" Київ" інкримінують частину 3 статті 212 ( ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів. - Ред.) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна.

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Нагадаємо, раніше керівництво "Динамо" неодноразово звинувачували в несплаті податків у бюджет України за допомогою офшорних схем фінансування клубу. За попередніми підрахунками, за п'ять років ФК недоплатив у бюджет 445 млн грн, з яких близько 183 млн грн мало піти у пенсійний фонд і близько 30 млн грн - у держбюджет як військовий збір.

"Тим самим київський клуб платив менше 1% податків від реальних окладів своїх гравців. За даними медіа, основну частину зарплати в "Динамо" платили через офшор Newport Management LTD, що фігурує в судових позовах", - повідомляло тоді "Новое время".

До того ж влітку 2018 року українські ЗМІ опублікували копію зарплатних відомостей столичного клубу.

Згідно із документом, футболісти клубу отримують зарплату на рівні 18-20 тис. грн на місяць.

Водночас, як раніше повідомив пресі ексдинамівець Дерліс Гонсалес, його реальна зарплата в "Динамо" сягала 110 тис. доларів на місяць.

На зарплатні відомості гравців "Динамо" тоді відреагували юристи, закликавши Державну фіскальну службу перевірити столичний клуб на предмет оптимізації податків. Однак фіскали цей факт проігнорували.

Власники "Динамо" - брати Ігор та Григорій Суркіси. Обидва є фігурантами кримінального провадження щодо корупції в енергетиці. Г. Суркіс сьогодні є чинним народним депутатом України від ОПЗЖ.

Зауважмо, раніше ЗМІ писали про наміри нового Генерального прокурора України Руслана Рябошапки внести подання про зняття недоторканності із Суркіса до ВР до 1 листопада 2019 року.