Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
18.10.19 08:27

20% студентів-першокурсників вважають, що помилилися з вибором спеціальності, - Новосад

Згідно з дослідженнями Міністерства освіти і науки України, 20% українських студентів першого курсу вважають, що вони помилилися з вибором майбутньої спеціальності.

20% студентів-першокурсників вважають, що помилилися з вибором спеціальності, - Новосад

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Радіо НВ повідомила міністерка освіти Ганна Новосад.

"Статистика свідчить (точніше, наші дослідження), що 20% студентів-першокурсників кажуть, що вони обрали неправильну спеціальність і взагалі вони пішли не туди", - заявила вона.

У зв'язку з цим, за словами міністра, необхідним є проведення реформи старшої профільної школи, яку Новосад визначила як один зі своїх головних пріоритетів на посаді глави Міносвіти. Ця реформа передбачає можливість профільного навчання в старших класах, самостійного вибору освітньої траєкторії та навчальних предметів школярами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я би так не робив, - Зеленський про заяву Новосад щодо переведення російськомовних шкіл на державну мову навчання

"Впровадження старшої [профільної] школи 10-12 класу - це дуже важлива частина Нової української школи. Для цього нам необхідно створити мережу так званих академічних ліцеїв <...> - понад 1500 нових ліцеїв", - додала Новосад.

Раніше новий міністр освіти і науки України Ганна Новосад повідомила, що реформа освіти в Україні триватиме, а одним з пріоритетів Міносвіти стануть зміни в дошкільній освіті.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100