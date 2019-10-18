Матеріали справи щодо Дубневича стосуються двох епізодів: неправдивого декларування та закупівель для "Укрзалізниці", - Рябошапка

Про це розповів Генпрокурор Руслан Рябошапка в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Перший епізод стосується навмисно неправдивого декларування.
"Проєкт повідомлення про підозру зараз лежить у мене на столі й робота над ним вже на етапі завершення та аналізу. Йдеться про два епізоди. Перший – навмисно неправдиве декларування відомостей. Тобто порушення антикорупційного законодавства", – сказав Рябошапка.
Другий епізод стосується корупційних схем у межах закупівель для підприємства "Укрзалізниці". Тут ідеться про використання службового становища, в результаті чого через підставні фірми було отримано понад 90 мільйонів гривень.
"Саме тому матеріали, які підготувало НАБУ разом із САП, були подані мені. Я хотів би сказати, що вони тричі подавалися на розгляд Генеральної прокуратури до того. Але вони не проходили в парламенті", – зазначив генпрокурор.
Раніше стало відомо про те, що Рябошапка вніс до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Ярослава Дубневича.