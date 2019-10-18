Закон про перезапуск НАЗК набув чинності

Про це йдеться в законі "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Закон опубліковано в парламентській газеті "Голос України" 17 жовтня і набув чинності наступного дня - 18 числа.

Згідно із законом, на момент призначення урядом т.в.о. голови НАЗК повноваження членів НАЗК та чинного голови достроково припиняться. Таким чином, до призначення нового керівника у Національному агентстві будуть відсутні уповноважені особи. Також проводиться реорганізація структури агентства і вводиться одноосібне управління органом замість колективного.

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Голову НАЗК обере конкурсна комісія із 6 членів, 3 із яких призначає уряд, а ще 3 - пропонують міжнародні донори України. Глава агентства призначається строком на 4 роки та не може бути переобраний. Глава НАЗК відтепер отримує право призначати собі 3 заступників і звільняти їх.

Гарантії незалежності голови передбачено забезпечити, зокрема, шляхом визначення вичерпного переліку підстав для дострокового припинення його повноважень, які не передбачають можливості політично мотивованого звільнення. Водночас повноваження голови Нацагентства можуть бути припинені достроково у разі наявності висновку комісії з проведення незалежної оцінки ефективності діяльності НАЗК про неефективність такої діяльності.

Також законом удвічі підвищується зарплата керівника агентства з 19,5 прожиткових мінімумів до 40 (на цей момент - 77,4 тисячі гривень).