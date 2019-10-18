Приватизація, концесія і ринок землі, - Маркарова розповіла, як Кабмін планує покращувати зростання економіки

Після цього можна очікувати, що прогнози МВФ і Світового банку щодо зростання української економіки будуть переглянуті в бік збільшення, заявила міністерка фінансів України Оксана Маркарова в ефірі "Голосу Америки", передає Цензор.НЕТ.

"Є кілька прогнозів, і кожен прогноз має певні припущення. Але треба чітко розрізняти цілі, і те, що експерти-економісти бачать у тенденціях зараз. Прогноз підтверджує, що зростання українського ВВП буде прискорюватися. Він уже демонструє, що цілі, які ми ставимо перед собою, є досяжними, і ми починаємо рухатися до них. Коли ми це побачимо в прогнозі? Коли законопроєкти, які зараз ухвалюються, почнуть реалізовуватися. І тоді вплив цих законопроєктів на реальну економіку вже почне ставати явним. І тоді, ми сподіваємося, що ці прогнози будуть ще переглянуті вгору", - заявила Маркарова.

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За словами міністерки фінансів, таке прискорення очікується через продаж або концесію державних підприємств і відкриття ринку землі.

"Прискорення зростання можливе через приватизацію, концесію, розвиток ринку землі", - зазначила вона.

Маркарова наголосила, що вже сьогодні, тільки оцінюючи тенденції, експерти покращують прогнози щодо України.

"І МВФ поліпшив свій прогноз, і Світовий банк поліпшив свій прогноз", - сказала вона.

Водночас, за словами Маркарової, прогнози щодо України покращуються попри уповільнення глобальної економіки.

"Позавчора Міжнародний валютний фонд оприлюднив свій світовий прогноз, і ми побачили, що на тлі уповільнення глобальної економіки Україна - серед невеликої кількості країн, щодо яких МВФ прогнозує, що економічне зростання буде прискорюватися", - наголосила міністерка фінансів.