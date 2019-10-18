Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
18.10.19 09:21

Бюджет і кредит Світового банку: Новосад розповіла, де братимуть кошти на реформу шкільної освіти

Міністерка освіти і науки Ганна Новосад розповіла, скільки коштів знадобиться Україні на реформування освіти і які існують шляхи їхнього отримання.

Бюджет і кредит Світового банку: Новосад розповіла, де братимуть кошти на реформу шкільної освіти

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила в ефірі Радіо "НВ".

"Нова українська школа, зміни в школі мають фінансову підтримку українського уряду. І завдяки децентралізації - з бюджетів українських громад. Якщо ми дивимося на бюджет наступного року, ми закладаємо кошти на впровадження змін в шкільній системі - це 1,4 млрд гривень", - повідомила Новосад.

За її словами, у січні відбудуться офіційні переговори зі Світовим банком щодо інвестування в систему шкільної освіти в Україні.

"Він нам дасть великий кредит для впровадження цього. Тобто у нас будуть позабюджетні кошти. Це кредит, але це довгі дешеві кошти", - додала Новосад.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 20% студентів-першокурсників вважають, що помилилися з вибором спеціальності, - Новосад

Вона також наголосила, що буде особисто працювати з урядом над системним фінансуванням впровадження Нової української школи в старшій ланці.

"Моя мета - закласти такі кошти у бюджетній декларації, яку ми будемо складати наступного року, щоб усі бачили, що те, що декларує міністерство і уряд, також має своє підтвердження у грошовому вимірі", - зазначила міністерка.

Раніше новий міністр освіти і науки України Ганна Новосад повідомила, що реформа освіти в Україні триватиме, а одним з пріоритетів МОН стануть зміни в дошкільній освіті.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100