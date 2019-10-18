Трамп підтвердив швидку відставку міністра енергетики США Перрі

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на американські ЗМІ.

Як зазначається, Трамп заявив про це під час візиту до Техасу.

"Ми з Ріком уже пів року обговорюємо (питання про залишення Перрі свого поста. – Ред.). Я навіть думав, що він піде трохи раніше. У нього великі плани, і він досягне успіху. Ми визначилися з його наступником і оголосимо його доволі скоро", - зазначив президент США.

У повідомленнях наголошується, що Перрі - один із членів адміністрації Трампа, які активно контактували з українською владою. Конгресмени-демократи наразі вивчають ці контакти, оскільки вважають, що вони можуть стати приводом для оголошення імпічменту Трампу.

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На думку демократів, президент міг зловживати владою, намагаючись чинити тиск на Київ і змусити українську сторону провести розслідування щодо сина політичного опонента Трампа - колишнього віцепрезидента США Джо Байдена.

Раніше Politico з посиланням на трьох осіб, обізнаних з планами Перрі, повідомляло, що він оголосить про свою відставку наприкінці листопада.

За словами співрозмовників видання, Перрі планував свою відставку кілька місяців. Очікується, що його місце посяде нинішній заступник міністра енергетики Ден Броллетт.

Також Politico писало, що Перрі закликав президента Зеленського розширити склад правління НАК "Нафтогаз України" за рахунок американців і перемогти корупцію в країні. При цьому відомостей про те, що Перрі прямо вимагав від української влади розслідувати діяльність Гантера Байдена, у співрозмовників видання немає.