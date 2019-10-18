"Рухаємося доволі швидко", - Маркарова про переговори з МВФ

"Ми рухаємося швидше, ніж у попередні роки .... Минулорічні переговори зайняли багато часу - не один візит у США на щорічні збори. Зараз рухаємося доволі швидко", - сказала вона в інтерв'ю "Голосу Америки" в четвер у Вашингтоні, передає Цензор.НЕТ .

Глава Мінфіну зазначила, що низку умов програми вже виконано, зокрема ухвалено закони про спліт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацфінпослуг), про економічного оператора, про спільний режим транзиту.

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Маркарова підтвердила, що під час переговорів обговорюється стабільність і нормальна робота банківського сектору. ""Приватбанк" - дуже складне питання, нічого не змінилося: є юридична стратегія, якої ми дотримуємося, є 155 млрд грн, які держава інвестувала в цей банк, тому питання банківської системи залишаються без змін. І питання отримання коштів назад, не тільки "Приватбанку" (звичайно, він найбільший), але й інших банків, і проблемних кредитів, зокрема державних банків", - сказала міністерка.

Вона також повідомила, що провела конструктивну зустріч із представниками Казначейства США і не побачила жодних змін на гірше у відносинах сторін.