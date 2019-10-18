Портнов не має реального впливу на роботу ГПУ, - Рябошапка

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він заявив в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".

"Який вплив має? Найімовірніше, просто медійний, створюючи доволі негативну конотацію і негативний імідж органу досудового розслідування, що, в принципі, може означати, що реального впливу на процесуальні дії чи процесуальні рішення, які можуть бути вчинені прокурорами чи слідчими, у Андрія Портнова немає", - зазначив Рябошапка.

Генпрокурор також прокоментував імовірність зустрічі з Портновим.

"Що стосується можливої зустрічі - якщо в Андрія Портрнова є достатньо даних, які можуть бути підставою для подальшого провадження чи для відкриття нових проваджень, - я не бачу проблеми з тим, щоб прокурори зустрілися з ним і, власне, долучили ці матеріали, наприклад, до інших кримінальних проваджень або іншим чином оцінили їхню важливість чи цінність у кримінальних провадженнях", - сказав Рябошапка.

Нагадаємо, раніше колишній заступник глави Адміністрації Президента часів Януковича Андрій Портнов заявив, що відводить главі ГПУ Руслану Рябошапці "дуже коротку кар'єру".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Матеріали справи щодо Дубневича стосуються двох епізодів: неправдивого декларування та закупівель для "Укрзалізниці", - Рябошапка