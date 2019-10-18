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18.10.19 09:31

Портнов не має реального впливу на роботу ГПУ, - Рябошапка

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка вважає, що колишній заступник глави АП Віктора Януковича Андрій Портнов не має впливу на роботу Генеральної прокуратури України.

Портнов не має реального впливу на роботу ГПУ, - Рябошапка

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він заявив в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".

"Який вплив має? Найімовірніше, просто медійний, створюючи доволі негативну конотацію і негативний імідж органу досудового розслідування, що, в принципі, може означати, що реального впливу на процесуальні дії чи процесуальні рішення, які можуть бути вчинені прокурорами чи слідчими, у Андрія Портнова немає", - зазначив Рябошапка.

Генпрокурор також прокоментував імовірність зустрічі з Портновим.

"Що стосується можливої зустрічі - якщо в Андрія Портрнова є достатньо даних, які можуть бути підставою для подальшого провадження чи для відкриття нових проваджень, - я не бачу проблеми з тим, щоб прокурори зустрілися з ним і, власне, долучили ці матеріали, наприклад, до інших кримінальних проваджень або іншим чином оцінили їхню важливість чи цінність у кримінальних провадженнях", - сказав Рябошапка.

Нагадаємо, раніше колишній заступник глави Адміністрації Президента часів Януковича Андрій Портнов заявив, що відводить главі ГПУ Руслану Рябошапці "дуже коротку кар'єру".

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