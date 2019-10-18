У "Слузі народу" запропонували обкласти податками водіїв таксі

Відповідний пост Михайленко написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Ми вже давно, на моїй пам'яті з Євро-2012, спостерігаємо, як безуспішно в нашій країні намагаються створити регуляторну базу для безпечного і легального таксі. Також не викликає оптимізму фіскальний аспект: ринок зі щорічним обігом 50 млрд грн, не може забезпечити стабільні надходження до бюджету; велика його частина доволі комфортно існує в сірій зоні. Неабиякою мірою це пов'язано з безсиллям влади забезпечити фіскальний контроль за доходами таксистів і диспетчерських служб. У зв'язку з цим ми хотіли б звернути увагу на нещодавні зміни польського законодавства, де, як останнім часом і в багатьох європейських країнах, держава врегулювала ринок таксі з урахуванням розвитку технологій, появи інтернет-додатків з виклику таксі, появи міжнародних компаній-посередників, зі справедливим урахуванням інтересів усіх учасників перевезень на таксі в країні: пасажирів (безпека, якість), бізнесу (доходи), держави (податки)", - розповів він.

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"А саме, відбулася легалізація посередників - диспетчерських, діяльність яких тепер вимагає ліцензії. Що стосується фіскального контролю, то диспетчерські зобов'язані зберігати всю інформацію про доходи таксистів і надавати її на першу вимогу контрольних органів. За порушення цих штрафів передбачені великі штрафи. Таким чином, диспетчерська - юридична особа, яка веде діяльність і сплачує податки в цій країні, передає замовлення тільки легальним перевізникам, перевіряє в них документи, укладає договір з водієм від імені клієнта, збирає інформацію про вартість, дані про автомобілі та водіїв. Штраф за незаконне посередництво - 30 тис. доларів. Таксисти - всі підприємці, тарифи регіональні, ліцензії. Що можна витягти з цього досвіду? Інструментарій, як проконтролювати обіг таксистів через диспетчерські і в такий спосіб його легалізувати", - пояснив Михайленко.

"В Україні зараз кілька концепцій щодо оподаткування послуг таксі та перевізників. Наприклад, пропозиції щодо патентів:

∙ індивідуальний перевізник - не підприємець, дозвіл / патент на один рік вартістю 1мін. зп, куди включено всі податки, з обігом до 42 тис. грн / місяць,

∙ без РРО (таксі не буде регулюватися законом 1053/1073),

∙ без ЄСВ,

∙ без військового збору.

Цей варіант, безумовно, лояльний до платників податків, але, будемо реалістами, він взагалі не відповідає на питання, як запобігти зловживанням і диспропорції в оподаткуванні на ринку таксі:

∙ діяльність диспетчерських не врегульована, неможливо проконтролювати обіг (!!!) ні диспетчерських, ні перевізників,

∙ створення неконтрольованої ніші спровокує відтік сьогоднішніх легальних перевізників (включно з платниками 2-ї і 3-ї груп) в неконтрольовану нішу, що призведе до зниження обсягу навіть сьогоднішніх податків,

∙ відсутність обліку / контролю ІДС як посередника, який надає замовлення, який насправді має всю інформацію про замовлення (вартість, пробіг, дохід перевізника, комісії ІДС), у зв'язку з чим можливість контролю ринку таксі стає неможливою", - додав він.

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"Як компромісний варіант, що враховує досвід сусідів, ми пропонуємо таку систему фіскального контролю:

∙ диспетчерські посередники (СЕРЕДНІЙ І ВЕЛИКИЙ БІЗНЕС) - юридична особа, зареєстрована в Україні, яке здійснює діяльність і сплачує податки в Україні, податковий агент, який повідомляє про доходи таксистів, здійснює контроль, оскільки передає замовлення і збирає ІНФОРМАЦІЮ ПРО КОЖНУ ПОЇЗДКУ, інформація передається ДЕРЖАВІ , ЗА НЕЗАКОННЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО ВЕЛИКІ ШТРАФИ;

∙ поділ перевізників на: таксі (професійний вид діяльності, СЕРЕДНІЙ МАЛИЙ БІЗНЕС) і на замовлення (любителі, змінний дохід, самозайняті);

∙ крім 2 і 3 групи, додаємо також першу групу єдиного податку як більш функціональну альтернативу патентуванню.

Переваги цього варіанта:

∙ він більш ліберальний для входу на ринок і оподаткування перевізників, ніж чинне законодавство;

∙ він припускає відносно незначні зміни в законодавстві;

∙ в парі диспетчерська-перевізник контроль обігу ефективний;

∙ в парі диспетчерська-перевізник і перші, і другі підпадають під дію законопроєкту 1053/1073", - резюмував Михайленко.

Водночас сам народний депутат від "Слуги народу", голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев на своїй сторінці у Facebook написав таке: "Шановні експерти, фахівці з оподаткування і просто коментатори. Комітет з питань фінансів, податкової і митної політики не розглядає жодних законопроєктів щодо таксистів".





