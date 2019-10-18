Влада влаштувала шоу із затриманням Гладковського, щоб відвернути увагу суспільства від "формули Штайнмаєра", - Герасимов

Про це сказав у коментарі журналістам співголова фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов, передає Цензор.НЕТ.

"Велика брехня завжди починається з маленької брехні. Наскільки мені відомо, інформація про те, що Гладковський був затриманий в аеропорту "Бориспіль" під час перетину кордону – це фейк, брехня і ця інформація не відповідає дійсності. Після того як Гладковський був попереджений, що в нього є певні обмеження на пересування, він спокійно сів в автомобіль і поїхав з аеропорту "Бориспіль" додому. Але це ламало сценарій шоу, тому почалися затримання і так далі… Також хотів би вам відкрити страшенну таємницю – пан Гладковський співпрацював зі слідством, а за останні декілька місяців і неодноразово виїжджав з України і повертався назад. Взагалі, що стосується розслідування, то і Петро Порошенко, і наша політична команда, більше за інших зацікавлені в його прозорості та ефективності", - сказав Герасимов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гладковський підозрюється у неправдивому декларуванні та використанні службового становища для впливу на тендерні закупівлі, - Рябошапка

Він зазначив, що сьогоднішні події пов’язані з намаганням влади відволікти увагу суспільства від капітуляції. "Хотів би вам нагадати, що саме Петро Порошенко, наприклад, щодо ситуації з "Укроборонпромом" зробив усе, щоб розслідування було об’єктивним і неупередженим. Гладковський тоді був звільнений з посади, і саме президент Порошенко звернувся до НАБУ з проханням розслідувати цю справу. Але сьогодні вже зрозуміло, що справа проти Гладковського – це була передвиборча технологія. За даними джерел, те, що сталося сьогодні, взагалі не пов’язано з "Укроборонпромом", з розслідуванням Бігуса, це пов’язано з закупівлями автомобілів "МАЗ". "МАЗи" на десятки мільйонів гривень закуповуються навіть зараз. Ви можете запитати в армійців, які з вантажних авто вони б хотіли отримати? Коли я про це запитував, перебуваючи на передовій, то в першу чергу частини хочуть отримувати "МАЗи". Події, які сталися сьогодні, стосуються "формули Штайнмаєра", капітуляції та розведення військ. І якщо хтось думає, що цим шоу він відверне увагу українського суспільства від капітуляції, то він глибоко помиляється", - наголосив Герасимов.

Також читайте: Гладковський оголосив голодування

Раніше стало відомо, що Гладковського затримали співробітники НАБУ після спроби виїхати з країни. Як повідомили в НАБУ, він затриманий за підозрою в зловживанні службовим становищем.

У пресслужбі корпорації "Богдан" затримання Гладковського назвали "інсинуацією і спробою створити картинку для телебачення".

Нагадаємо, 25 лютого - 11 березень проект "Наші гроші" оприлюднив в рамках чотирисерійного проєкту інформацію про корупційну схему закупівель в 2015-2017 роках бронетанкововими підприємствами держконцерну "Укроборонпром" в рамках програми імпортозаміщення контрабандних комплектуючих з РФ через фіктивні фірми "прокладки", включаючи ТОВ "Оптимумспецдеталь". Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні перший заступник секретаря РНБО України Гладковський, екскерівник "Укрспецекспорту" та голова держконцерну "Укроборонпром" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадові особи держконцерну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гладковський мав вилетіти на відкриття автовиставки в Брюссель. Його затримання - спроба створити картинку для ТБ, - пресслужба "Богдана"

Гладковського звільнили з посади першого заступника секретаря РНБО згідно з указом президента 4 березня з метою забезпечення об'єктивного розслідування інформації проєкту "Наші гроші" Bihus.info, що набула широкого суспільного та політичного резонансу.

Як повідомлялося, 10 жовтня президент України Володимир Зеленський запевнив, що незабаром правоохоронні органи оприлюднять результати розслідування фактів корупції в дежконцерні "Укроборонпром".

О.Гладковський, який обіймав посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) до березня поточного року, в липні поточного року знову очолив корпорацію "Богдан", президентом якої він був із моменту її створення в 2005 році до призначення на держслужбу. У 2014 році завод кокорпорації "Богдан" у Черкасах перепрофільовано на випуск військової техніки.