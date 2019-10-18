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18.10.19 10:31

Кононенко спростував своє затримання в "Борисполі": Я у Стамбулі, а стосовно рівня інсайдів Лещенка в мене давно немає ілюзій

Колишній народний депутат України Ігор Кононенко спростував поширену екснардепом Сергієм Лещенком інформацію про своє затримання в аеропорту "Бориспіль" (Київ) під час спроби перетнути кордон і повідомив, що нині перебуває у Стамбулі (Туреччина) і після цього планує вирушити в Китай.

Кононенко спростував своє затримання в "Борисполі": Я у Стамбулі, а стосовно рівня інсайдів Лещенка в мене давно немає ілюзій

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook передає Цензор.НЕТ.

"Приземлився у Стамбулі та з подивом дізнався, що Сергій Лещенко заявив, що мені заборонено залишати Україну. Стосовно рівня інсайдів Лещенка у мене давно немає ілюзій, але вкотре засмутився, що ЗМІ зі швидкістю світла почали робити з заяви Лещенка новини. Офіційно повідомляю, що я не наймав Лещенка до себе прессекретарем та не надавав йому повноважень коментувати будь-що, пов‘язане з моєю персоною. Прошу журналістів звертатися до мене, коли ви робити новини про мене", - написав Кононенко.

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Також він додав, що після Стамбула планує відвідати Китай: "Там на запрошення китайської сторони братиму участь у великій тенісній події, про яку розповім трохи згодом".

Кононенко спростував своє затримання в Борисполі: Я у Стамбулі, а стосовно рівня інсайдів Лещенка в мене давно немає ілюзій 01

Як повідомлялося раніше, екснардеп Сергій Лещенко написав, що екснардепа затримали в аеропорту "Бориспіль" "у зв'язку з тим, що прізвище Кононенка згадується в контексті багатьох кримінальних проваджень".

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