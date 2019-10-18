Поліція перевіряє факти незаконної трансплантації людських органів в одному з приватних медцентрів Київщини

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Київської області.

За фактом порушення вимог чинного законодавства про охорону праці в одному з приватних медичних центрів працівники Бориспільського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 271 Кримінального кодексу України.

"У ході розслідування поліцейські дізналися, що там можуть відбуватися незаконні медичні операції. За новоявленим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ст.143 (Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини) Кримінального кодексу України та провели санкціонований обшук у медичному закладі", - йдеться в повідомленні.

Працівники Бориспільського відділу поліції спільно з оперативниками Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, поліції Київщини вилучили документацію, технологічне обладнання, зокрема, кріохолодильні камери з різними біологічними зразками.

Щодо вилучених речових доків призначено відповідні експертизи. Наразі поліцейські встановлюють походження біологічних зразків та з якою метою вони там зберігалися.

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