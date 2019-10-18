Робитиме те, що скажуть: Поживанов розповів про вимоги Кабміну до нового керівника Держгеокадастру

На думку експертів, ухвалення нового земельного кодексу відкриє нові можливості в цій галузі, відповідно до керівника відомства будуть завищені вимоги.

Про це, як пише Апостроф, заявив Михайло Поживанов, голова фонду "Магдебурзьке право", у блозі на сайті "Кореспондент".

"Уже є погоджений кандидат на цю посаду. Це - Роман Лещенко, уповноважений президента України із земельних питань. Так це чи ні - покажуть результати конкурсу. Але з таким або подібним йому за віком "фахівцем" у розвідку йти ризиковано. Не забувайте, на кону не просто землі сільськогосподарського призначення, на кону територія України. Виходить, уряду потрібен черговий юний реформатор до 30 років, який буде робити те, що йому скажуть", - зауважив експерт.

Поживанов зазначив, що його аналіз вимог до претендентів засвідчив, що головне для кандидата - це добре знати англійську мову, Конституцію та антикорупційне законодавство. Знання упорядкування землі, кадастру, земельно-правових відносин, оцінки земель або геодезії і картографії уряд до списку вимог до кандидата не долучив.

"Україні потрібен професійний фахівець, який запропонує суспільству повноцінну стратегію ринку землі, а не пропозиція "у кого більше грошей, той і господар", розробить повноцінний закон про обіг земельних ділянок, а не недороблені зміни в чинний напіврадянський Земельний Кодекс України. Такий фахівець має знати, як наповнити Державний земельний кадастр не тільки даними про межі ділянок, а й відомостями про всі складові земельного кадастру, як можна спочатку класифікувати помилки в земельному кадастрі, а потім їх виправити, як внести до земельного кадастру обмеження, як надати всім цим відомостям юридичний статус. Цей фахівець має розуміти, що без співпраці з наукою і незаангажованим професійним середовищем, не можна робити такі відповідальні кроки, як відкриття ринку землі. А не такий, який сьогодні запихає в публічну кадастрову карту фейкові дані щодо прибережних захисних смуг, спотворені дані про ліси і ще багато чого", - підкреслив Поживанов.