Обстріл автомобіля в Дніпрі: затримано підозрюваного в убивстві 27-річного водія. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Дніпропетровської області.

Під час обшуку в підозрюваного було вилучено знаряддя злочину - гладкоствольну мисливську помпову рушницю.

"У результаті вжитих заходів за вчинення зазначеного злочину встановлено та затримано в порядку ст. 208 КПК України непрацюючого жителя м. Дніпро, 1989 року народження. Зараз із підозрюваним тривають слідчі дії. За вчинення умисного вбивства йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

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За фактом убивства чоловіка у власному авто слідчим управлінням ГУНП у Дніпропетровській області розпочато кримінальне провадження з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). На місці злочину виявлено та вилучено сім стріляних гільз та інші речові докази.