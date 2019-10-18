Кабмін запустив проєкт щодо детінізації ринку алкоголю і сигарет, - Дубілет

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив міністр Кабінету Міністрів України Дмитро Дубілет.

Інформуючи про свою роботу на цій посаді за 50 днів, Дубілет розповів про 7 найважливіших проєктів.

"Розпочали проєкт щодо детінізації алкоголю та сигарет… Якщо коротко, плануємо вивести значну частину ринку з тіні. Це врятує багато життів і додасть до бюджету 2-3 млрд вже наступного року", - зазначив він.

Крім того, він повідомив, що розпочато тотальну діджиталізацію бізнес-процесів Кабміну.

"Я розраховую, що більшість процесів ми переведемо в цифру протягом 3-6 місяців, а потім доберемось і до інших держорганів. Електронний обмін документами дотиснемо вже в цьому році (він мав початись з 1 жовтня, але миттєво перелаштувати людей не виходить)", - заявив Дубілет.

За словами міністра, запущено також проєкт, завдяки якому вдалося істотно знизити рейдерство. При цьому він пообіцяв поділитися найближчим часом "надихаючою статистикою" з цього приводу.

Крім того, міністр активно працює над концепцією проєкту "Електронні лікарняні", а також запустив в електронній формі єдиний процес подачі "орієнтировок" на митницю з боку силовиків, що, на його переконання, знизить корупційний тиск на бізнес.

Запущено пілотний проєкт з централізації "підтримуючих" функцій у Кабміні.

"Зараз близько 30% працівників Кабміну виконують одинакові т.з. підтримуючі функції. Ми плануємо централізувати їх та вивести на новий рівень за якістю та ефективністю", - пояснив Дубілет.

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