Кабмін працює над законопроєктом про заборону використання пластикових пакетів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Щоб мінімізувати шкоду для природи, у Парламенті зареєстрували законопроєкт 2051-1 про обмеження обігу пластикових пакетів на території України. 16 жовтня цей законопроєкт розглядали на профільному Комітеті з питань екологічної політики та природокористування й погодили його. Міністерство енергетики та захисту довкілля підтримує обмеження обігу пластикових пакетів на території України. А також працює над розробкою закону про заборону одноразових виробів із пластику", - йдеться в повідомленні.

Йдеться про заборону використовувати надлегкі одноразові пакети в торгівлі. Винятком буде лише використання пакетів під час фасування риби, м'яса і сипучих продуктів.

Зазначається, що пластикові пакети, які не відповідають встановленим вимогам, мають бути утилізовані, але не за рахунок виробника, а того - хто їх придбав для торгівлі. Усі пакети, залежно від характеристик, діляться на види.

Зараз пластикові пакети заборонили використовувати у 33 країнах світу, ще 53 країни ввели часткову заборону або запровадили податок на одноразові пакети.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін запустив проєкт щодо детінізації ринку алкоголю і сигарет, - Дубілет