Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
18.10.19 12:35

Кабмін працює над законопроєктом про заборону використання пластикових пакетів

Кабінет Міністрів України підтримує заборону використання пластикових пакетів.

Кабмін працює над законопроєктом про заборону використання пластикових пакетів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Щоб мінімізувати шкоду для природи, у Парламенті зареєстрували законопроєкт 2051-1 про обмеження обігу пластикових пакетів на території України. 16 жовтня цей законопроєкт розглядали на профільному Комітеті з питань екологічної політики та природокористування й погодили його. Міністерство енергетики та захисту довкілля підтримує обмеження обігу пластикових пакетів на території України. А також працює над розробкою закону про заборону одноразових виробів із пластику", - йдеться в повідомленні.

Йдеться про заборону використовувати надлегкі одноразові пакети в торгівлі. Винятком буде лише використання пакетів під час фасування риби, м'яса і сипучих продуктів.

Зазначається, що пластикові пакети, які не відповідають встановленим вимогам, мають бути утилізовані, але не за рахунок виробника, а того - хто їх придбав для торгівлі. Усі пакети, залежно від характеристик, діляться на види.

Зараз пластикові пакети заборонили використовувати у 33 країнах світу, ще 53 країни ввели часткову заборону або запровадили податок на одноразові пакети.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін запустив проєкт щодо детінізації ринку алкоголю і сигарет, - Дубілет

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100