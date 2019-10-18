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18.10.19 11:59

РФ наполягає на відкритті КПВВ у Щасті, що не передбачено жодними домовленостями, - заступник глави МЗС Боднар

Відкриття контрольного пункту в'їзду/виїзду в м. Щастя (Луганська обл.), на чому наполягає російська сторона, не передбачено жодними домовленостями, Україна готова до відкриття КПВВ у Золотому.

РФ наполягає на відкритті КПВВ у Щасті, що не передбачено жодними домовленостями, - заступник глави МЗС Боднар

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю.

"Рішення про відкриття КПВВ у Золотому було ухвалено ще в 2016 році, і українська сторона жодним чином не відходила від цієї переговорної позиції і продовжує наполягати на тому, щоб КПВВ було відкрито, але, як ви знаєте, російська сторона почала пакетувати відкриття КПВВ у Золотому з відкриттям КПВВ у Щасті", - сказав Боднар.

Він наголосив, що це не передбачено жодною з домовленостей.

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"Тому сьогодні ми також залучаємо партнерів по "нормандському формату" для тиску на російську сторону для того, щоб ... ввести КПВВ у Золотому", - сказав Боднар.

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