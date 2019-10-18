Масштабність військових маневрів Росії та військові приготування змушують сумніватися, що ця держава готується до миру, - Яременко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив глава комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Богдан Яременко.

"Публічна і прихована (але не така вже і непомітна) активність РФ у Європі і США видає справжні наміри російської дипломатії - вдавати поступливість на мирних переговорах з Україною для вирішення питання скасування санкцій. Без вирішення проблеми окупованого Донбасу по суті. Тому найкраще, що ми можемо зробити у наших намірах таки почати мирний процес, це не понижувати, а посилювати дипломатичний тиск на РФ. Благо, що наші попередники залишили неоране поле можливостей", - написав Яременко.

За його словами, аналіз поведінки РФ в ПАРЄ, де Росія достатньо прямолінійно намагається протягнути визнання депутатів, обраних на окупованих територіях, примушує сумніватись, що РФ планує хоч якось знизити напругу дипломатичного протистояння з нашою державою.

Він зазначив, що якщо міжнародні партнери України, як і керівництво країни, прагнуть до осмислених мирних переговорів, то допомогти Україні зараз можна саме активною дипломатією, "яка не відкидаючи можливості послаблення санкцій проти Росії за умов виконання нею низки передумов, все ж таки гарантуватиме для РФ посилення тиску і санкцій в разі зриву мирних переговорів з Україною".

"Пониження градуса дискусії в міжнародних організаціях, як компроміс з українського боку, цілком реалістичне рішення. Нам нескладно рекомендувати українським делегаціям не вживати термін "збройна агресія РФ проти України" в документах і проектах рішень. Зовсім нескладно. Як зрештою, Росії нескладно повернути Україні усіх полонених, затримані військові судна, виконати рішення міжнародного суду щодо скасування рішення про заборону діяльності Меджлісу та допустити на територію Криму постійну моніторингову місію ОБСЄ. Ми ж готові до компромісів", - підсумував Яременко.

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