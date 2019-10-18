"Нічого нового ми не почули. Це означає, що уряд або не має чіткої стратегії, або про якісь речі вони не хочуть говорити", - Вакарчук

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту.

"Нічого нового ми не почули. Це означає, що уряд сьогодні або не має чіткої стратегії, або вони про якісь речі не хочуть говорити тут у залі", - сказав нардеп.

Вакарчук зазначив, що від міністра оборони не почули чіткої відповіді щодо розведення військ.

"Він ухилився від відповіді (на запитання щодо розведення військ. - Ред.). Ми не почули чіткої відповіді. Я вважаю, що це абсолютно неприпустимо, коли, як ви бачили на схемі розведення військ, ми виходимо з населених пунктів, а сепаратисти, підтримувані Росією, виходять в поле. - Це що, ми додаємо безпеки нашим громадянам, забираючи звідти армію? На питання, хто буде їх захищати, - лунають слова про те, що поліцейські відділи. Але хто може під час, умовно кажучи, військової операції, замінити безпеку, яку надають українські збройні сили", - зазначив нардеп.

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Як повідомлялося раніше, сьогодні в Раді відбулася година запитання до уряду. Зокрема, міністр оборони України Андрій Загороднюк повідомив, що після запланованого розведення сил і засобів від лінії розмежування на Донбасі Збройні сили України будуть утримуватися в готовності до негайної передислокації в разі порушення домовленостей щодо припинення вогню і відведення військ іншою стороною.

Зазначимо, що основною умовою початку процесу розведення є дотримання режиму припинення вогню на ділянці розведення протягом 7 днів, що має підтвердити СММ ОБСЄ.