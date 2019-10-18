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18.10.19 13:05

"Нічого нового ми не почули. Це означає, що уряд або не має чіткої стратегії, або про якісь речі вони не хочуть говорити", - Вакарчук

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що не почув нічого нового від Кабінету міністрів під час години запитань до уряду.

"Нічого нового ми не почули. Це означає, що уряд або не має чіткої стратегії, або про якісь речі вони не хочуть говорити", - Вакарчук

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту.

"Нічого нового ми не почули. Це означає, що уряд сьогодні або не має чіткої стратегії, або вони про якісь речі не хочуть говорити тут у залі", - сказав нардеп.

Вакарчук зазначив, що від міністра оборони не почули чіткої відповіді щодо розведення військ.

"Він ухилився від відповіді (на запитання щодо розведення військ. - Ред.). Ми не почули чіткої відповіді. Я вважаю, що це абсолютно неприпустимо, коли, як ви бачили на схемі розведення військ, ми виходимо з населених пунктів, а сепаратисти, підтримувані Росією, виходять в поле. - Це що, ми додаємо безпеки нашим громадянам, забираючи звідти армію? На питання, хто буде їх захищати, - лунають слова про те, що поліцейські відділи. Але хто може під час, умовно кажучи, військової операції, замінити безпеку, яку надають українські збройні сили", - зазначив нардеп.

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Як повідомлялося раніше, сьогодні в Раді відбулася година запитання до уряду. Зокрема, міністр оборони України Андрій Загороднюк повідомив, що після запланованого розведення сил і засобів від лінії розмежування на Донбасі Збройні сили України будуть утримуватися в готовності до негайної передислокації в разі порушення домовленостей щодо припинення вогню і відведення військ іншою стороною.

Зазначимо, що основною умовою початку процесу розведення є дотримання режиму припинення вогню на ділянці розведення протягом 7 днів, що має підтвердити СММ ОБСЄ.

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