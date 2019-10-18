Необхідно врегулювати всі судові позови до укладення нового контракту на транзит газу через Україну, - глава "Газпрому" Міллер

Про це під час робочої зустрічі з прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим повідомив голова правління ПАТ "Газпром" Олексій Міллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"До українських партнерів, до європейських партнерів наша позиція доведена: що, без сумніву, до укладення нового контракту необхідно повністю врегулювати всі судові спори", - повідомив він, зазначивши, що подібних спорів доволі багато.

Міллер підкреслив, що головне питання, яке стоїть на порядку денному, - це закінчення договору на транзит через територію України, який закінчується 31 грудня 2019 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна модернізувала газопровід для збільшення реверсу газу з Польщі, - Нафтогаз

"Звичайно ж, міжнародна практика знає приклади, коли спори підприємств врегульовувалися в досудовому порядку, і ми пропонуємо такий нульовий варіант, який би повністю припинив усі судові позови, усі позови були б відкликані, і була б підведена риска під всією цією історією", - заявив Міллер.