Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
18.10.19 13:29

Відкрито кримінальну справу за фактом безпідставного витрачання 17 млн ​​грн під час закупівлі іноземної автотехніки для Держприкордонслужби, - ГПУ

Головна військова прокуратура Генеральної прокуратури України відкрила кримінальне провадження за фактом безпідставного витрачання бюджетних коштів на суму 17 млн ​​грн у Державній прикордонній службі.

Відкрито кримінальну справу за фактом безпідставного витрачання 17 млн ​​грн під час закупівлі іноземної автотехніки для Держприкордонслужби, - ГПУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГПУ.

За версією слідства, протягом 2017-2018 років унаслідок зловживання службовим становищем службовими особами Державної прикордонної служби, в інтересах комерційних структур, під час здійснення закупівлі в рамках державного оборонного замовлення автомобільної техніки іноземного виробництва відбулося безпідставне витрачання бюджетних коштів на суму 17 млн грн.

За цим фактом 7 жовтня розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.364 КК України (зловживання владою, або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Досудове розслідування доручено вести Національному антикорупційному бюро України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження проти київського "Динамо" через несплату податків, - ZN

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100