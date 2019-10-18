Відкрито кримінальну справу за фактом безпідставного витрачання 17 млн ​​грн під час закупівлі іноземної автотехніки для Держприкордонслужби, - ГПУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГПУ.
За версією слідства, протягом 2017-2018 років унаслідок зловживання службовим становищем службовими особами Державної прикордонної служби, в інтересах комерційних структур, під час здійснення закупівлі в рамках державного оборонного замовлення автомобільної техніки іноземного виробництва відбулося безпідставне витрачання бюджетних коштів на суму 17 млн грн.
За цим фактом 7 жовтня розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.364 КК України (зловживання владою, або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).
Досудове розслідування доручено вести Національному антикорупційному бюро України.