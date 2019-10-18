Скасування мажоритарки, без райрад і відкриті списки, - нардеп від СН Качура про новий Виборчий кодекс

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив нардеп від СН Олександр Качура.

За його словами, з імовірністю 70% місцеві вибори будуть навесні. Водночас у найближчі 2 місяці монобільшість має намір ухвалити нове виборче законодавство.

"Ми зібрали громадські організації, обговорили всі правки, зокрема ті, що запропонував президент у вето. Зараз це стопка паперу десь таких розмірів (піднімає руку від столу до рівня шиї), якщо ми будемо інтенсивно працювати щодня, ми впораємося. Головний посил президента - прибрати мажоритарку та її корупційні ризики", - пояснив він.

За словами Качури, планується також змінити модель проведення місцевих виборів: "Не може бути такого, щоб були округи, які не представлені своїм депутатом. Автори попереднього законопроєкту явно перемудрували. Причому зрозуміли це на власній шкурі, коли один з них не зміг обратися до Київради. І потім матюкався, бо все пішло не так".

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"Якщо ми говоримо про парламент, то це пропорціоналка і, сподіваюся, колеги нас підтримають. Ідея в тому, що кандидат буде внесений до загального списку, але підкупити всю країну в нього не буде можливості. Для цього йому знадобиться мільярд. Але він може їздити по країні і заробляти свій рейтинг, щоб просунутися вгору зі встановленого партією місця в списку. Ми вже розробили макет бюлетеня, він буде доволі простим. Далі. Обласні ради мають формуватися за принципом представництва всіх ОТГ. Не так, як зараз, у Дніпропетровській області, наприклад, коли майже всі депутати з Дніпра. Ми хочемо, щоб залежно від розміру ОТГ, у неї було 1 або 2 депутати в облраді. Там теж будуть пропорційні відкриті списки, де кожен депутат зможе просуватися вгору. Районних рад не буде, оскільки вони не виконуватимуть жодних представницьких функцій після формування ОТГ, але будуть префекти, які стежитимуть за виконанням законів органами влади. А в сільрадах - у партійній системі немає сенсу, тому що вибирають депутата від вулиці, людину, яку знають і яка займатиметься проблемами людей, а не представника партії", - пояснив Качура суть майбутніх змін.

Водночас нардеп зазначив, то до кінця року також будуть ухвалені зміни щодо моделі децентралізації: "Я хотів би, щоб це відбулося до кінця року, але запрацює все вже наступного року. Ми хочемо дати можливість всім ОТГ самостійно об'єднатися - у них є можливість до наступного року і потім ще трохи, щоб добровільно об'єднатися".

Детальніше читайте в інтерв'ю Олександра Качури: "Я воюю з мафією оцінювачів, яка хоче забрати 9 мільярдів з бюджету, а вони мене дискредитують".