Контррозвідка СБУ блокувала канал поставок товарів військового призначення з так званої "ЛНР" до країни-агресора та оголосила підозру організатору схеми

Як повідомляє пресцентр СБУ, оперативники та слідчі СБУ встановили, що одне з машинобудівних підприємств з так званої "ЛНР" організувало незаконні поставки продукції на адресу "фірми-прокладки", зареєстрованої у Московській області. Насправді комплектуючі передавали реальним замовникам для ремонту та обслуговування російської військової авіації. Таку схему структури МО РФ використовували для уникнення санкцій.

Задокументовано понад тридцять експортних поставок на суму більш ніж 50 мільйонів російських рублів. Вантаж вивозили автотранспортом через тимчасово не контрольовану ділянку українсько-російського кордону. При цьому машинобудівне підприємство регулярно сплачувало податки до бюджету терористичної організації "ЛНР" та митні платежі органам країни-агресора.

Контррозвідники також встановили, що керівництво підприємства більшу частину часу перебуває у Харкові. Саме звідти зловмисники здійснювали віддалений контроль за виробництвом та поставками продукції.

Під час обшуків, проведених за місцями проживання, в офісних приміщеннях і транспортних засобах ключових фігурантів незаконних оборудок співробітники СБУ вилучили технічну документацію на продукцію та інші докази протиправної діяльності.

У межах розпочатого кримінального провадження одному із організаторів поставок оголошено про підозру за ч. 3 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) та ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу. Слідчі СБ України продовжують процесуальні дії для притягнення до кримінальної відповідальності всіх причетних до незаконних поставок осіб.