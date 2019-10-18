НАБУ повідомило про підозру Гладковському у зловживанні службовим становищем та декларуванні недостовірних відомостей

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Заступником Генерального прокурора - керівником САП Назаром Холодницьким погоджено повідомлення про підозру колишньому першому заступникові секретаря Ради національної безпеки та оборони України. 18 жовтня 2019 року детективами НАБУ повідомлено про підозру колишньому посадовцю у вчинені злочинів, передбачених ч.2 ст.364 та ст.366-1 Кримінального кодексу України. Встановлено, що експосадовець використав надану йому владу та службове становище всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірної вигоди структурою, в якій він є кінцевим власником, а саме - ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс". Так, вказана особа забезпечила включення до державного оборонного замовлення та подальшу закупівлю коштом державного бюджету вантажних автомобілів підвищеної прохідності МАЗ 6317 (Богдан 6317) за завищеними цінами в дочірнього підприємства "Автоскладальний завод №2", що входить до складу ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс", - йдеться в повідомленні.

"Як наслідок, державі було завдано понад 10,62 млн гривень збитків. Крім того з’ясувалося, що колишній посадовець не задекларував доходи дружини, отримані нею від здачі в оренду елітної нерухомості в центрі столиці, а саме 54 тис. дол. США (за 2016 рік), 63 тис. дол. США (за2017 рік) та 47,5 тис. дол. США (за 2018 рік). Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу", - зазначили в САП.

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Раніше стало відомо, що Гладковського затримали співробітники НАБУ після спроби виїхати з країни. Як повідомили в НАБУ, він затриманий за підозрою в зловживанні службовим становищем.

У пресслужбі корпорації "Богдан" затримання Гладковського назвали "інсинуацією і спробою створити картинку для телебачення".

Нагадаємо, 25 лютого - 11 березень проект "Наші гроші" оприлюднив в рамках чотирисерійного проєкту інформацію про корупційну схему закупівель в 2015-2017 роках бронетанкововими підприємствами держконцерну "Укроборонпром" в рамках програми імпортозаміщення контрабандних комплектуючих з РФ через фіктивні фірми "прокладки", включаючи ТОВ "Оптимумспецдеталь". Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні перший заступник секретаря РНБО України Гладковський, екскерівник "Укрспецекспорту" та голова держконцерну "Укроборонпром" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадові особи держконцерну.

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Гладковського звільнили з посади першого заступника секретаря РНБО згідно з указом президента 4 березня з метою забезпечення об'єктивного розслідування інформації проєкту "Наші гроші" Bihus.info, що набула широкого суспільного та політичного резонансу.

Як повідомлялося, 10 жовтня президент України Володимир Зеленський запевнив, що незабаром правоохоронні органи оприлюднять результати розслідування фактів корупції в дежконцерні "Укроборонпром".

О.Гладковський, який обіймав посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) до березня поточного року, в липні поточного року знову очолив корпорацію "Богдан", президентом якої він був із моменту її створення в 2005 році до призначення на держслужбу. У 2014 році завод кокорпорації "Богдан" у Черкасах перепрофільовано на випуск військової техніки.