Затримано підозрюваного в серійних нападах, скоєних на території Дніпровського району столиці, - прокуратура

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Зазначені злочини були скоєні протягом вересня цього року на території Дніпровського району міста Києва.

За результатами проведених слідчо-розшукових заходів і зібраних доказів встановлено причетність до скоєння двох таких нападів 44-річного місцевого жителя, який раніше перебував на примусовому лікуванні у психіатричному закладі за вчинення умисного вбивства в неосудному стані.

Зловмиснику оголошено підозру за ч. 1 ст. 121, ч. 4 ст. 296 КК України та до суду подано клопотання про застосування щодо нього запобіжного заходу у вигляді поміщення в психіатричний заклад в умовах, що виключають небезпечну поведінку.

Триває досудове слідство, під час якого збираються докази можливої ​​причетності підозрюваного до інших епізодів.

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