У нас будуть мер із магістратом і префект, - нардеп від СН Качура про майбутню модель управління в Києві

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів нардеп від СН Олександр Качура.

За його словами, завдання законопроєкту про столицю - збалансувати відносини мера і глави КМДА.

"Тому що багато років це була одна людина, яка спочатку давала доручення, а потім йшла виконувати. Я навіть цікавився - у КМДА є два різні кабінети для мера і глави КМДА, щоправда, Кличко одним з них не користується. Я вважаю, що це мають бути дві різні людини. Мер має задавати політику, бачення, порядок денний в освіті, медицині, а глава адміністрації має бути менеджером, який керує комунальними підприємствами, і бути господарником", - пояснив Качура.

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За його словами, глава КМДА матиме контрольні функції і зможе зупиняти рішення мера: "У нас будуть мер з магістратом і глава адміністрації (префект). Так ось суть префекта, якщо виділяється якась ділянка, і є сумніви в законності рішення, він може зупинити це рішення. Також, як і інші рішення, невластиві радам, неконституційні, наприклад, про відділенні зі складу України, не дай Бог".

"80 депутатів Київради закривають загальні концептуальні речі - містобудування, інфраструктури, бюджету. А районні ради будуть займатися питаннями локальними - де школу відремонтувати, де дорогу, де труби протікають. Вони вирішують, куди спрямувати кошти. Бо до цих депутатів люди зможуть дійти, а до депутатів Київради - ніяк. І ми за європейською моделлю маємо прив'язати ради до кількості шкіл", - пояснив Качура поділ повноважень Київради і райрад, які планують відновити.

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Також Качура пояснив, чому депутатам Київради планується виплачувати зарплату: "Щоб вони ці функції виконували на постійній основі, а не раз на кілька місяців. Тому що, якщо депутат буде одержувати зарплату, він не зможе займатися бізнесом. Щоб не було такого, як зараз, коли забудовники йдуть у депутати і виділяють землю своїм же компаніям. У результаті того, що ми ліквідуємо районні адміністрації, ми передамо ці гроші на місцевих депутатів - тобто бюджет у цьому плані не постраждає".

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