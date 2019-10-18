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18.10.19 14:17

Поправки до бюджету щодо збільшення зарплати вчителям не були враховані, - нардеп від "Голосу" Цабаль

Член бюджетного комітету, нардеп від партії "Голос" Володимир Цабаль заявив, що в проєкті Державного бюджету-2020 не були враховані поправки щодо збільшення видатків на освіту.

Поправки до бюджету щодо збільшення зарплати вчителям не були враховані, - нардеп від "Голосу" Цабаль

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це він розповів журналістам у кулуарах парламенту.

"Щодо деяких важливих тем, таких, як освіта, збільшення зарплати вчителям, не були враховані, зокрема, наші поправки. Тому ми не побачимо значного збільшення витрат, які необхідні за цими напрямками", - сказав нардеп.

Він зазначив, що водночас були враховані поправки щодо фінансування медицини, зокрема фінансування закупівлі ліків для важкохворих пацієнтів.

Цабаль зазначив, що проєкт бюджету в цілому не повністю відображає програму дій уряду.

"Оскільки ми не бачимо, що бюджет адресує програму дій уряду, також бачимо, що деякі напрямки не були покриті і, з огляду на те, що значна частина поправок до бюджету не є системною, а присутні лише точкові зміни, я не впевнений, що ми зможемо підтримати цей проєкт", - розповів нардеп.

Зазначимо, сьогодні, 18 жовтня, Верховна Рада планує розглянути в першому читанні проєкт Державного бюджету-2020.

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