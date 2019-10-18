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18.10.19 14:50

Кільцеву дорогу Києва і низку трас на заході України можуть передати в концесію, - нардеп від СН Наталуха

Глава комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха (СН) допускає можливість передачі в концесію Київської кільцевої дороги та низки трас на заході України.

Кільцеву дорогу Києва і низку трас на заході України можуть передати в концесію, - нардеп від СН Наталуха

Про це він повідомив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Ухвалення закону дозволить до кінця року запустити процес концесій як мінімум – портів "Херсон" і "Ольвія", а також деяких інших об'єктів дорожньої інфраструктури. Тривають розмови про Київську кільцеву дорогу, частину трас на заході України", - сказав Наталуха.

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Наталуха зазначив, що концесія стане одним з інструментів для інвестицій в Україну поряд із приватизацією.

"На концесію покладаємо великі надії, як і на відновлення державно-приватного партнерства загалом", - підсумував Наталуха.

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