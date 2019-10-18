Під амністію не потраплять терористи, які збили "Боїнг", а також військові злочинці, - заступник глави МЗС Боднар

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це він розповів сьогодні у Верховній Раді.

"Є два терміни, про які ми говоримо сьогодні: недопущення переслідування та покарання учасників подій у Донецькій та Луганській областях у 2014 році, як це записано у Мінських домовленостях, і амністія", - сказав Бондар.

Він нагадав, що на виконання пункту 6-го Мінського протоколу від 5 вересня 2014 року Верховна Рада ухвалила відповідний закон про недопущення переслідування та покарання осіб. Але він так і не набув чинності, бо його не підписав тодішній президент. Він додав, що у статті 5 зазначеного законопроєкту міститься вичерпний перелік статей Кримінального кодексу України, злочини за якими не підпадають під дію закону про недопущення переслідування.

"Стосовно амністії необхідно дотримуватися такої позиції: на сьогодні Україна вже ухвалила всі законодавчі акти, необхідні для здійснення у межах правового поля амністії в контексті виконання Мінських домовленостей", - зазначив Бондар.

"Відповідно до закону про застосування амністії в Україні повне або часткове звільнення від покарання вже визнаних винними у вчиненні злочинів або стосовно яких тривають суди, може розглядатися лише після обрання легітимних органів влади на окупованих територіях - тобто після відновлення суверенітету України", - додав він.

Заступник Пристайка пояснив, що рішення про застосування амністії ухвалюватимуть суди.

"І, звичайно, під амністію не потрапляють злочини, які є, відповідно до міжнародного законодавства, злочинами щодо геноциду і військовими злочини. Також не підпадають під амністію особи, які вчинили злочини щодо збиття малайзійського боїнга", - наголосив він.

Представник МЗС додав, що питання про можливість застосування амністії мають винести на обговорення,

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Вадим Пристайко заявив, що "формула Штайнмаєра" не передбачає амністію осіб, які брали участь у військових діях проти Збройних сил України.

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