Скорочення в Збройних силах наразі не планується, - Загороднюк

Про це заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк на засіданні парламенту під час Години запитань до уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

На запитання народного депутата Сергія Рахманіна (фракція "Голос") з приводу попередніх заяв про поетапне скорочення ЗСУ, міністр відповів: "Скорочення ЗСУ наразі ми не плануємо".

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Загороднюк також повідомив, що у проєкті бюджету на 2020 рік на фінансування оборонної галузі передбачено 136,6 млрд грн. Він уточнив, що "велика частина цього бюджету йде саме на модернізацію та закупівлю нового озброєння".

"Ми сподіваємося, що ви скоро побачите новий бюджет, і ви будете задоволені тими відсотками, які виділяються на озброєння та військову техніку", - зазначив він і уточнив, що йдеться, зокрема, і про закордонну військову техніку.