Найбільша тютюнова фабрика України British American Tobacco зупинилася через новий закон ВР

Із 11 жовтня тютюнова фабрика В.А.Т.-Прилуки, яка входить до міжнародної групи компаній British American Tobacco, закрила виробництво, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Главред.

Тепер підприємство просить відкликати 25 млн акцизних марок і повернути 505 млн грн, сплачених за них. Про це в листі повідомив фінансовий директор компанії Тарас Павлусь на ім'я в. о. начальника Офісу великих платників податків ДФС Оксани Нечепорук, який є в розпорядженні видання.

Брітіш Амерікан Тобакко Україна, яка входить до групи другої найбільшої у світі тютюнової компанії British American Tobacco, була створена в 1993 році на базі тютюнової фабрики в Прилуках. На її потужностях виробляли понад 10 марок сигарет, зокрема Kent, Rothmans, Pall Mall, Vogue, Dunhill, Lucky Strike, Capri і Прилуки. Продукція компанії експортується в Білорусь, Вірменію, Грузію, Молдову, Азербайджан, Болгарію, Казахстан і мережі Duty Free найбільших аеропортів світу. У 2018 році компанія заплатила понад 16 млрд грн податків до держбюджету України.

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4 жовтня Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 1049 про введення єдиного рахунку для сплати податків і зборів. Найбільші тютюнові компанії пригрозили тим, що підуть з України через цей проєкт закону, який повністю перерозподіляє фінансові потоки в тютюновій галузі. Згідно з поправкою нардепа від "Слуги народу" Олександра Дубінського, компанії-виробники мають продавати сигарети оптовим компаніям за ціною, що не перевищує 80% від максимальної роздрібної ціни.

В асоціації "Укртютюн" заявили, що введення торгової націнки призведе до підвищення ціни пачки сигарет у середньому на 7 гривень уже з листопада 2019 року. З урахуванням підвищення ставки акцизного податку з 1 січня 2020 року вартість пачки сигарет із фільтром зросте на 14 гривень, або 40% порівняно із сьогоднішнім рівнем цін. Крім того, в асоціації попередили, що якщо Філіп Морріс, British American Tobacco, Japan Tobacco International та Imperial Tobacco закриють свої фабрики в Україні, це призведе до втрати 50 тис. робочих місць.