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18.10.19 15:19

Найбільша тютюнова фабрика України British American Tobacco зупинилася через новий закон ВР

На Прилуцькій тютюновій фабриці виробляли понад 10 марок сигарет, зокрема Kent, Rothmans, Pall Mall, Vogue, Dunhill, Lucky Strike, Capri та Прилуки.

Найбільша тютюнова фабрика України British American Tobacco зупинилася через новий закон ВР

Із 11 жовтня тютюнова фабрика В.А.Т.-Прилуки, яка входить до міжнародної групи компаній British American Tobacco, закрила виробництво, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Главред.

Тепер підприємство просить відкликати 25 млн акцизних марок і повернути 505 млн грн, сплачених за них. Про це в листі повідомив фінансовий директор компанії Тарас Павлусь на ім'я в. о. начальника Офісу великих платників податків ДФС Оксани Нечепорук, який є в розпорядженні видання.

Брітіш Амерікан Тобакко Україна, яка входить до групи другої найбільшої у світі тютюнової компанії British American Tobacco, була створена в 1993 році на базі тютюнової фабрики в Прилуках. На її потужностях виробляли понад 10 марок сигарет, зокрема Kent, Rothmans, Pall Mall, Vogue, Dunhill, Lucky Strike, Capri і Прилуки. Продукція компанії експортується в Білорусь, Вірменію, Грузію, Молдову, Азербайджан, Болгарію, Казахстан і мережі Duty Free найбільших аеропортів світу. У 2018 році компанія заплатила понад 16 млрд грн податків до держбюджету України.

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4 жовтня Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 1049 про введення єдиного рахунку для сплати податків і зборів. Найбільші тютюнові компанії пригрозили тим, що підуть з України через цей проєкт закону, який повністю перерозподіляє фінансові потоки в тютюновій галузі. Згідно з поправкою нардепа від "Слуги народу" Олександра Дубінського, компанії-виробники мають продавати сигарети оптовим компаніям за ціною, що не перевищує 80% від максимальної роздрібної ціни.

В асоціації "Укртютюн" заявили, що введення торгової націнки призведе до підвищення ціни пачки сигарет у середньому на 7 гривень уже з листопада 2019 року. З урахуванням підвищення ставки акцизного податку з 1 січня 2020 року вартість пачки сигарет із фільтром зросте на 14 гривень, або 40% порівняно із сьогоднішнім рівнем цін. Крім того, в асоціації попередили, що якщо Філіп Морріс, British American Tobacco, Japan Tobacco International та Imperial Tobacco закриють свої фабрики в Україні, це призведе до втрати 50 тис. робочих місць.

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