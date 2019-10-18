ЗСУ за останні два роки впровадили майже 600 стандартів НАТО, - Генштаб

Про це повідомив начальник Головного управління підготовки, заступник начальника Генштабу Збройних сил України Олексій Таран в інтерв'ю виданню "Тиждень", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, на сьогодні в ЗСУ фокусують увагу на розширенні можливостей центрів із підготовки підрозділів, центрів імітаційного моделювання, на використанні підрозділів позначення противника, так звані Opposing Forces або OPFOR.

"Ми зосередили навчання бойових батальйонів та бригад винятково в Центрі підготовки підрозділів Міжнародного центру миротворчості та безпеки (МЦМБ) у Старичах та 235-му міжвидовому центрі підготовки підрозділів (Широкий Лан). Там викладають наші сертифіковані інструктори під супроводом іноземних фахівців зі США, Канади та Великої Британії. Крім того, ми готуємо бійців за різними фахами в навчальних центрах і школах. Ця система постійно розвивається", - додав він.

Таран зазначив, що з початком війни на Донбасі для створення інструментів підготовки, навчально-матеріальної бази, національних центрів та шкіл у ЗСУ було витрачено більш ніж 10 млрд грн. "Це дало нам змогу отримати розвинену інфраструктуру як для індивідуальної, так і для поглибленої фахової підготовки в школах. Створено три нові навчальні центри, тепер їх уже десять, підготовку спеціалістів для ВМС перенесено із Севастополя до Миколаєва. Створено 11 шкіл підготовки спеціалістів, до кінця року заплановано відкриття ще двох. Крім того, до 2020-го маємо створити ще сім таких закладів, зокрема з’являться школи для снайперів, морської піхоти, спеціалістів ППО та РЕБ", - сказав він.

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"Тільки за останні два роки ми впровадили в свою діяльність 596 стандартів Альянсу (130 для індивідуальної та 466 для колективної підготовки). До кінця 2019-го ми повністю переходимо на натовську організаційно-штатну структуру. Тобто в нашій системі підготовки вже втілені основні стандарти Альянсу — це наше головне досягнення", - резюмував представник Генштабу ЗСУ.