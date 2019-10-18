У Раді зареєстровано законопроєкт про легалізацію грального бізнесу

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Урядовий портал".

"Урядовий законопроєкт має на меті комплексно впорядкувати діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор", - йдеться в повідомленні пресслужби Кабміну.

Законопроєкт передбачає, що організовувати діяльність грального бізнесу можна буде тільки в готелях, що мають 3-5 зірок, а казино організовувати дозволять тільки в 5-зіркових готелях.

Діяльність грального бізнесу пропонують обов'язково сертифікувати, паралельно посиливши відповідальність за організацію азартних ігор без ліцензії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Легалізація грального бізнесу дасть змогу побудувати нові готелі і прибрати "всю ігрову історію" з вулиць, - Зеленський

"Легалізація грального бізнесу також дозволить бюджету отримати до 5 млрд ($199,3 млн) гривень, проте остаточні цифри очікуваних надходжень до бюджету залежатимуть від того, у якій редакції депутати ухвалять закон", - додали в Кабміні.

З 2009 року діє Закон України "Про заборону грального бізнесу в Україні". Але результати цієї заборони призвели до того, що азартні ігри проводяться в тіні, а їхні організатори отримують надприбуток; відсутні надходження до державного бюджету у вигляді податків і зборів від грального бізнесу.

Також читайте: В Україні планують дозволити казино в 5-зіркових готелях та ігрові автомати в 3-зіркових, - Мінфін

Раніше президент Володимир Зеленський заявив про намір легалізувати гральний бізнес в Україні. Він доручив Верховній Раді до 1 грудня 2019 року ухвалити закон про легалізацію грального бізнесу. Кабмін мав розробити такий проєкт закону до 1 жовтня цього року.