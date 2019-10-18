Апаршин очолить оборонний директорат Офісу президента України, - результати конкурсу

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на сайт глави держави.

Тепер Іван Апаршин має бути офіційно призначений на посаду керівника директорату з питань національної безпеки та оборони.

Конкурс на заміщення цієї посади було оголошено указом президента 28 серпня.

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Апаршин консультував тоді ще кандидата на посаду глави держави Володимира Зеленського з питань безпеки та оборони під час виборів. Після перемоги Зеленського він став радником президента.

У 2005-2007 роках Апаршин очолював департамент воєнної політики та стратегічного планування Міністерства оборони. У 2010-2011 роках працював начальником управління оборонної політики та політики безпеки секретаріату Кабінету Міністрів, а в 2011-2014 роках - заступником директора департаменту фахової експертизи, начальником управління експертизи у сфері безпеки та оборони секретаріату Кабміну.