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18.10.19 16:18

У разі зриву опалювального сезону в Новому Роздолі можлива техногенна катастрофа, - міністерка Бабак

Міністерка розвитку громад і територій Альона Бабак повідомила в Раді, що зрив опалювального сезону в Новому Роздолі Львівської області може стати техногенною катастрофою регіонального рівня.

У разі зриву опалювального сезону в Новому Роздолі можлива техногенна катастрофа, - міністерка Бабак

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"Сьогодні глава обладміністрації скликає комісію з надзвичайних ситуацій і розглядатимуть питання про визнання ситуації в місті Новий Розділ такою, що має ризик стати техногенною катастрофою регіонального рівня", - заявила міністерка.

Вона повідомила, що з облрадою домовилися про виділення коштів для працівників тепломереж, які так і не отримали зарплату за минулий опалювальний сезон. За її словами це необхідно, щоб ті погодилися вийти на роботу.

Також у Новий Розділ планують направити фахівців з інших комунальних підприємств області для усунення технічних проблем.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що опалювальний сезон почнеться вчасно, винятком є ​​лише два міста - Сміла та Новий Розділ.

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