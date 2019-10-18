Лагард затвердили на посаді президента Європейського центробанку

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт Європейської ради.

"Сьогодні Європейська рада призначила Крістін Лагард президентом Європейського центрального банку на один термін 8 років. Крістін Лагард замінить на цій посаді діючого президента Маріо Драгі з 1 листопада 2019", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, 2 липня 2019 Європейська рада визнала Крістін Лагард прийнятним кандидатом на пост президента ЄЦБ. Після цього Рада міністрів ЄС з економічних та фінансових справ формально рекомендувала її на цю посаду 9 липня 2019.

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Остаточне рішення про призначення Крістін Лагард Європейська рада прийняла на підставі висновків Європейського парламенту і правління Європейського центрального банку, які були отримані, відповідно, 17 вересня і 25 липня 2019.

Крістін Лагард до цього очолювала Міжнародний валютний фонд.