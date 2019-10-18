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18.10.19 18:00

Ми зробили багато доручень уряду, де можна знайти резерви для поповнення і збільшення дохідної частини бюджету-2020 року, - Трухін

Заступник голови бюджетного комітету, нардеп фракції "Слуга народу" Олександр Трухін розповів, що комітет підготував для уряду багато доручень, де можна знайти резерви для збільшення дохідної частини бюджету 2020 року.

Ми зробили багато доручень уряду, де можна знайти резерви для поповнення і збільшення дохідної частини бюджету-2020 року, - Трухін

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту.

"Ми зробили багато доручень уряду, де можна знайти резерви та резервні кошти для поповнення і збільшення дохідної частини бюджету. Але основна ситуація, за рахунок якої можна це зробити, на думку бюджетного комітету, це перегляд макропоказників - це завдання для уряду. Ми після голосування відправляємо законопроєкт уряду і він матиме можливість переглянути і встановити макропоказники і змінити інші позиції в бюджеті і повернути його на доопрацювання зі зміненою прибутковою частиною", - розповів Трухін.

За його словами, законопроєкт має опрацювати уряд, після чого повернути в Раду для голосування в другому читанні.

Нагадаємо, 15 вересня уряд передав проєкт державного бюджету на 2020 рік до Верховної Ради.

20 вересня проєкт бюджету презентували в Раді.

Сьогодні, 18 жовтня, Рада в першому читанні прийняла законопроєкт про Держбюджет-2020.

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