Законопроєкт про зростання ренти на залізну руду неможливо імплементувати в законодавство, – нардеп Железняк

Після майже місячної роботи у комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики над удосконаленням законопроєкту №1210 про підняття ренти на видобуток залізної руди, заступник голови комітету Ярослав Железняк в інтерв'ю "5 каналу" резюмував, що в існуючій редакції – законопроєкт неможливо імплементувати в українське законодавство.

"Наразі майже три тижні йдуть робочі групи на комітеті по доопрацюванню цього законопроєкту. В такому вигляді, на жаль, його неможливо імплементувати в українське законодавство", – заявив він.

Нардеп припускає, що на голосування буде поставлено альтернативний текст, який містить законопроєкт №1210-1. Визнає, що він теж не враховує жодних зауважень від бізнесу. Тому, переконаний, що усім потрібно ґрунтовно підійти до його доопрацювання.

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"Наскільки я знаю, жодна зміна не була прийнята у альтернативній версії , тобто у №1210-1. Але я переконаний, що буде дуже багато правок, особисто від мене і моїх колег по комітету, щодо його опрацювання. Я переконаний, що текст буде значно змінено до другого читання", – додав він.

Нагадаємо, на думку провідних українських експертів, законопроєкт про підняття ренти на видобуток залізної руди потребує оновлення приблизно на 60% відсотків. Аби уникнути згортання виробництв та скорочень, низка профільних асоціації та фахівців загалом виступили за його відкликання.